Проектирование терминала навалочных грузов в устье реки Лавна планируется начать летом 2019 года

На западном берегу Кольского залива будет построен специализированный терминал навалочных грузов годовой мощностью до 4 млн тонн минеральных удобрений. Инвестиционный проект намерено реализовать АО «Инфотек Балтика», в качестве партнера проекта выступает ПАО «ФосАгро», которое планирует использовать мощности терминала.

Проектирование терминала планируется начать летом 2019 года, ввод в эксплуатацию – в I квартале 2023 года. Объём поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды оценивается в сумму около 500 млн рублей в год.

Генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что в соответствии со стратегией развития компании «ФосАгро» до 2025 года и далее предусмотрен рост производства на 1,5 млн тонн в год. Не менее 1 млн тонн из этого объёма будет направлено на экспорт.

«В этой связи компания «ФосАгро» внимательно следит за проектами, предполагающими строительство специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений. Проект компании «Инфотек Балтика», реализуемый в устье реки Лавна, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных. Мы рассчитываем, что он поможет обеспечить «ФосАгро» необходимыми перевалочными мощностями, оптимизировав транспортные затраты», – сказал Андрей Гурьев.

Создание терминала позволит диверсифицировать транспортную логистику и сделать экспортные поставки минеральных удобрений более эффективными, заявил директор АО «Инфотек Балтика» Александр Мюллер.

«Инфотек Балтика» уже имеет опыт успешной реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области. В настоящее время терминал «РПК Норд», построенный в 2016 году, является крупнейшим в Мурманске нефтяным терминалом, который обслуживает грузопотоки ПАО «Газпром нефть».