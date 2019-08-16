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Мурманская область. Арктика16.08.19 11:15

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) открыл подразделение в Мурманске

Лаборатория устойчивого развития (ЛУР), которая заработала в столице Мурманской области 15 августа, будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в области устойчивого развития Арктики, а также сбором и представлением идей для стратегии развития АЗРФ до 2035 года. Директором организации назначен Евгений Боровичев, к.б.н., заместитель директора по научной работе Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра Российской академии наук.

«Мурманск - это и ворота в Арктику, и центр Баренц-региона. В регионе активно развиваются горнодобывающая отрасль, металлургические заводы-гиганты, добыча углеводородов. Природа здесь крайне ранима, поэтому проблемам устойчивого развития нужно уделять первостепенное значение. Нам здесь жить, именно поэтому Лаборатория устойчивого развития открылась в Мурманске», - заявил Евгений Боровичев.

По мнению директора ЛУР, нужно комплексно смотреть на эколого-экономические и социальные аспекты жизни в городах, тогда из них не будут уезжать, а Арктика будет для людей домом, о котором они будут заботиться. При этом очень важно экопросвещение населения, популяризация знаний об экологии. «Приведу такой пример: недавно в интернете обвинили КГМК и АО «Апатит» в том, что в области пожелтели ели. На самом деле это результат размножения ржавчинных грибов, которые появляются потому, что тепло и сыро. Когда мы все это объясняем людям, они понимают, где загрязнение, а где естественные процессы» - сказал Евгений Боровичев.

«В Лаборатории устойчивого развития мы планируем проведение региональных заседаний нашего дискуссионного клуба и обсуждение проблемных вопросов развития АЗРФ. Сюда также будут стекаться заявки со всего региона в рамках нашей грантовой программы. Заявку на грант может подать как организация, так и физическое лицо» - сообщил координатор программ ПОРА Александр Стоцкий.

Владимир Маслобоев, советник председателя Кольского научного центра РАН, д.т.н., рассказал собравшимся, как проходила работа над составлением интерактивной карты экологических проблем Баренц-региона (www.barentsmap.com). «Теперь каждый житель региона сможет узнать о том, какие предприятия сосредоточены на территории, как именно они влияют на экологию и что делается для улучшения ситуации. На момент запуска мы описали и систематизировали свыше 300 объектов. Наш проект - это площадка для информирования мирового сообщества» - сказал он. Владимир Маслобоев также добавил, что для наглядности в карту интегрированы данные «Полярного индекса Баренц-региона» - рейтинга устойчивого развития компаний и территорий, который создан «ПОРА» совместно с экономическим факультетом МГУ.

Все выступающие отметили своевременность и необходимость появления такой организации для общего гармоничного  развития экологической, экономической, и социальной составляющих жизнедеятельности региона. Удачи в осуществлении планов ЛУР пожелали Елена Кочкуркина, начальник отдела  государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, и Владимир Чижов, директор государственного природного заповедника «Пасвик».

Гостями мероприятия также стали Егор Банишевский, руководитель Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), Оксана Геращенко, менеджер по связям с общественностью мурманского филиала АО «Управление отходами», пресс-секретарь Баренц-отделения WWF Татьяна Юлусова, координатор проекта SIDA WWF Лариса Билоус и другие. 

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