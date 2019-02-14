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Мурманская область. Арктика14.02.19 16:33

Проекты арт-объектов «Памятник «Мать-героиня» и «Скульптура русского поэта, писателя Николая Владимировича Колычева» вошли в ТОП конкурса «Культурный след»

Арт-объекты «Памятник «Мать-героиня» и «Скульптура русского поэта, писателя Николая Владимировича Колычева», предложенные жителями Мурманской области, вошли в ТОП проектов, которые рассмотрит экспертный совет конкурса «Культурный след». Всего первый  этап, в котором было необходимо набрать 100 голосов поддержки, преодолели 133 проекта. Теперь выбор за экспертами.

Участниками заседания станут президент Творческого союза художников Константин Худяков, народный артист РФ, режиссер и продюсер Андрей Соколов,  первый вице-президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников, ректор Московского архитектурного института Дмитрий  Швидковский, президент Союза малых городов РФ Евгений Марков, директор «Центра поддержки молодёжных творческих инициатив» Сергей Першин, представитель  «Фонда развития моногородов» Руслан Шелгунов и др.

Житель любого города России независимо от возраста и профессии мог отправить заявку с описанием идеи нового арт-объекта, который бы украсил и обогатил территорию его города. За время конкурса в нём приняли участие более 35 тысяч человек из 74 регионов страны.  На голосование было вынесено более 550 проектов.

По итогам народного голосования на сайте конкурса www. kultsled.ru уже определились свои лидеры: в тройку вошли «Лыковский шишак»  из Владимирской области, памятник словарю Даля в Оренбурге и арт-объект «Хозяйка медной горы» в Алтайском крае.

Выбранная экспертным советом пятерка победителей будет реализована силами профессиональных художников до конца 2019 года в городах конкурсантов. Прошлый опыт показал, что установленные в рамках конкурса «Культурный след» арт-объекты, становятся не просто украшением городов, а точками притяжения, новыми центрами для проведения культурных мероприятий.

Трансляцию заседания смотрите на сайте Общественной палаты РФ.

 

 

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