Проекты благоустройства городских пространств в Мурманске, Североморске, Мончегорске, Апатитах и Заполярном примут участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Заместитель губернатора Евгений Никора провёл заседание конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Задачи регионального этапа – выявление и отбор примеров лучшей муниципальной практики на территории области для последующего направления конкурсных заявок победителей в подкомиссию федеральной конкурсной комиссии.

В региональном этапе конкурса приняли участие Мурманск, Североморск, Мончегорск, Апатиты и Заполярный. Конкурсные заявки текущего года показали – горожанам важно жить в комфортном и уникальном месте.

Апатиты представили проект благоустройства камерного пространства города и разработки знакового объекта, отражающего дух города и его жителей. Арт-объект «Бесконечная любовь к городу» выполнен по инициативе и эскизу апатитчанки, уже не живущей в городе, но болеющей за него душой, а все работы по изготовлению выполнены местными умельцами. Важно отметить организацию работ через проведение конкурса эскизных работ и привлечение более 1 млн внебюджетных средств.

Экологически-эстетический проект Мурманска – пылеветрозащитный экран, общий объем инвестиций – более 800 тысяч рублей.

Североморск представил проект благоустройства городского парка, отличительной особенностью которого является использование механизмов инициативного бюджетирования и частичной компенсации затрат арендатору, выполнившему работы для нужд города.

Проект Заполярного – пример эстетического преобразования городской среды по инициативе бизнеса через раскрытие творческого потенциала жителей.

Мончегорск представил практику поддержки местных инициатив в благоустройстве общественных территорий.

Все заявки являются тиражируемыми, одобрены региональной конкурсной комиссией и будут направлены в Минстрой РФ. Победители Всероссийского конкурса получат федеральные гранты.