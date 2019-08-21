Проекты есть, какой реализовывать – решать мурманчанам

Жители Больничного городка областного центра обсудили проект благоустройства сквера у бывшего кинотеатра «Утёс». Это место пользуется большой популярностью, здесь любят проводить время мурманчане всех возрастов.

– Данная территория нуждается в реконструкции, и на сегодняшний день уже готов проект, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. – Предлагается создать два пространства: одно – с детской площадкой, второе с уютной зону отдыха. А что именно хотят увидеть сами жители внутри этих пространств – вопрос открытый. Уже сейчас возникли дискуссии, что нужнее: качели, горки или игровой комплекс. Есть предложение установить скамейки с обогревом.

Самый объективный способ оценить общественное мнение и учесть его при планировании программы благоустройства – прямое голосование.

Вниманию мурманчан будет представлено 26 объектов, среди которых 24 зоны отдыха, расположенных во всех микрорайонах столицы Заполярья, и два общегородских объекта: «Кинотеатр Родина» и проект сквера на Пяти Углах.

Каждый сможет составить своё видение проекта благоустройства конкретной зоны отдыха, указав наиболее приоритетное наполнение для территории.

Сделать это можно будет в единый день голосования – 8 сентября на 74 счёных участках, которые для удобства разместят рядом с избирательными участками, там же, где 18 марта 2018 года в ходе выборов Президента России.