Проекты молодежного студенческого бизнес-инкубатора «Коворкинг-51» представлены рамках V Дней инноваций

В рамках стартовавших сегодня V Дней инноваций Мурманской области губернатор Марина Ковтун познакомилась с проектами молодежного студенческого бизнес-инкубатора «Коворкинг-51», созданного на базе Мурманского арктического государственного университета.

В центре молодёжного предпринимательства работают четыре проектных команды. Например, команда молодых дизайнеров трудится над проектом «История о северной идентичности». Инициаторы ставят перед собой цель формировать интерес к индустрии креативных технологий, популяризировать дизайн одежды в Мурманской области и применение в нём элементов северной специфики, а также поддержать молодых художников-модельеров. Другая команда работает над коммерческим проектом по унификации информационного взаимодействия с использованием технологии блокчейн. Практически завершён проект ещё одной команды - по привлечению краудфайндинговых инвестиций для реализации инновационного проекта в реальном секторе экономики. Студенты разработали особый инвестиционный механизм для запуска производства инновационного материала - газфибробетона. Последняя команда сосредоточила силы на создании молодёжного добровольческого агентства.

Инфраструктура центра «Коворкинг-51» позволяет ребятам прямо в вузе превращать свои идеи в технологические разработки, бизнес-проекты, готовить документы для регистрации компании. Кроме того, «Коворкинг-51» выступает связующим звеном между студенческими инициативами и инфраструктурой поддержки предпринимательства Мурманской области.

Глава региона подчеркнула, что Дни инноваций она намеренно начала со знакомства с бизнес-проектами молодёжи - именно в этой среде рождаются передовые, инновационные бизнес-идеи.

«Каждый из представленных проектов нацелен на будущее. Это готовые стартапы, идеи для бизнеса, вполне реальные, конкретные и просчитанные. В выборе направлений развития как страны, так и региона власть должна ориентироваться на запросы молодёжи, ведь именно они будут определять наше будущее. Сегодня для реализации их идей есть все возможности: институты и механизмы поддержки. Важно, что всё это работает и складывается, как пазл», - отметила Марина Ковтун.

Открывая пленарное заседание V Дней инноваций Мурманской области, основной темой которых в этом году стала цифровизация как драйвер развития бизнеса и региона, губернатор Марина Ковтун обратилась к опыту резидентов молодёжного бизнес-инкубатора.

«Новые технологии трансформируют буквально всё - политику и экономику, образование и науку, медицину и культуру. Меняется сам принцип построения бизнеса, появляются новые форматы и отрасли. Использование цифровых технологий способно сократить время выхода нового продукта на рынок, повысить гибкость производства, качество продукции, эффективность производственного процесса и, в конечном итоге, увеличить конкурентоспособность бизнеса, а значит, нарастить валовый региональный продукт», - сказала Марина Ковтун.