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Мурманская область. Арктика20.06.19 08:00

Проекты Мурмашинской СОШ № 1 и гимназии № 1 г. Апатиты принесли им федеральные гранты на реализацию школьного технологического образования

По итогам конкурсного отбора на предоставление в 2019 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании, ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы «Развитие образования» Мурмашинская СОШ № 1 вошла в число победителей конкурса «Внедрение современных моделей реализации школьного технологического образования». На реализацию инновационного проекта по созданию в школе разноуровневой модели непрерывного инженерно-технологического образования Министерством просвещения РФ будут направлены средства в размере 1 млн 8,3 тысячи рублей.

В рамках реализации проекта в СОШ № 1 п. Мурмаши будут созданы инженерно-технологический класс, интерактивный навигатор образования юных инженеров, приобретено высокотехнологичное оборудование для реализации программ по соревновательной робототехнике и мехатронике, программированию, технопредпринимательству и основам материаловедения, будут апробированы и внедрены инновационные технологии обучения. Школа будет включена в Национальную методическую сеть организаций, реализующих инновационные проекты.

Гимназия № 1 г. Апатиты стала победителем конкурса, проводимого в целях обеспечения реализации мероприятия «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по направлению «Создание и поддержка функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики».

На конкурсный отбор был представлен проект «Школьный центр прикладной математики и информатики как инструмент мотивации обучающихся к освоению необходимых компетенций будущих кадров цифровой экономики России», получен грант в сумме 3 млн рублей, который будет направлен на приобретение оборудования, обновление инфраструктуры учреждения, организацию поездок учащихся на образовательные мероприятия регионального и всероссийского уровней.

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