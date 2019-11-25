Проекты «НОВАТЭКа» резко увеличили грузооборот и судозаходы портов Западной Арктики

В 2019 году тенденция наращивания объема перевалки грузов в морских портах ФГБУ «Администрации морских портов Западной Арктики» (АМП) сохранилась. Резкое увеличение показателей произошло за счёт ввода в эксплуатацию в 2018 году завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта «Ямал СПГ» компании «НОВАТЭК» в морском порту Сабетта.

Как рассказал журналу «Морские порты» руководитель АМП Сергей Диденко, с 2015 по 2018 год грузооборот местных портов увеличился на 40% и достиг 91,66 млн тонн.

«В январе-августе 2019 года объём перевалки грузов во всех портах, входящих в состав АМП, достиг 69,17 млн тонн, что на 19,3% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Рост связан с увеличением объёма перевалки наливных грузов на 27,4%, в том числе нефти (+10,2%), сжиженного природного газа (+212,3%), сухих грузов (+3,3%). При этом наблюдалось снижение грузоперевалки минеральных удобрений (-5,1%), чёрных металлов (-19,3%), рефгрузов (-16,9%), а также из наливных грузов – нефтепродуктов (-40,6%)», - отметил Сергей Диденко.

Он добавил, что статистика судозаходов (вход+выход) портов также увеличилась в связи с введением в эксплуатацию третьей очереди завода СПГ «НОВАТЭКом».

«Увеличение произошло в порту Сабетта на 359 единиц, из них за счёт увеличения судозаходов в заграничном плавании на 264 единицы. В целом по АМП количество судозаходов составило 11297, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 1254 (+12,5%)», - подчеркнул руководитель.

Но и на этом «НОВАТЭК» не думает останавливаться. «В настоящее время в Обской губе на участке № 2 акватории порта Сабетта производятся дноуглубительные работы, включая создание подходного канала и формирование акватории для строительства объектов терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний» Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения», - добавил Сергей Константинович.