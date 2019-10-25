Проекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии получат льготы

Правительство объявило о принципиальном согласовании льгот - в первую очередь для арктического нефтяного мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл». Он может получить специальный режим в рамках налога на добавленный доход, а также обнуление НДПИ на 12 лет для ряда месторождений.

Как пишет «Коммерсант», исходя из оценки вице-премьера Юрия Трутнева, выпадающие доходы бюджета при цене 60 долларов за баррель составят 60–70 млрд рублей в год, тогда как «Роснефть» добивалась льгот на 80–90 млрд рулей. Получение льгот открывает компании путь для предметных переговоров с иностранными инвесторами о вхождении в проект.

По словам Юрия Трутнева, новые сухопутные арктические месторождения смогут перейти на модифицированный налог на добавленный доход. Специальный «арктический» НДД предполагает обнуление НДПИ в течение 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%, после чего НДПИ будет расти в течение пяти лет. Фактически, как признал Юрий Трутнев, сейчас этими условиями смогут воспользоваться только Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга» и Западно-Иркинское месторождение «Роснефти» и, «возможно, будет кто-то ещё». Вице-премьер при этом не пояснил, какие именно льготы получат месторождения Ванкорского кластера. «Роснефть» хотела обнуления ставки НДПИ для новых месторождений кластера (Лодочного, Сузунского, Тагульского) и налогового вычета для Ванкора.

Как рассказал вице-премьер, льготы получат проекты разработки новых шельфовых месторождений в Арктике, а также проекты по производству сжиженного газа и нефтегазохимии. Шельфовые месторождения смогут в течение 15 лет платить НДПИ по ставке в 5% от базовой с момента достижения выработанности в 1%. В «Газпром нефти» заявили, что получение льгот позволит начать работу по пяти шельфовым проектам.

Что касается производства СПГ, то такие проекты (в частности, «Арктик СПГ-3» «НОВАТЭКа») смогут рассчитывать на нулевой НДПИ на газ в течение 12 лет с момента поставки первой партии СПГ, а также региональные налоговые льготы. В целом это тот уровень льгот, который уже применяется для проектов «НОВАТЭКа» на Ямале. В то же время чиновник сообщил о двух новых крупных газохимических проектах в Арктике. Так, по его словам, «Газпром нефть» планирует запустить производство этанола, полиэтилена, полипропилена стоимостью 1,1 трлн рублей, а «ЛУКОЙЛ» в Обской губе собирается построить производство метанола, этана и СУГ на 610 млрд рублей. Гарантий создания этих мощностей нет, сообщил господин Трутнев. Но, отметил он, государство ничего не теряет в случае, если проекты не будут реализованы. «В случае если они не стартуют, соответствующие льготы просто не будут предоставлены», - отметил он.

Собеседники издания «Ъ» на рынке отмечают, что получение льгот было необходимым условием привлечения в проект «Восток Ойл» иностранных инвесторов - такие обсуждения сейчас идут с индийскими компаниями.