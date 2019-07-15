Проекты развития Арктической зоны «упёрлись» в источники компенсации выпадающих доходов бюджета

Принятие законопроекта о поддержке проектов в Артике, подготовленного Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, приведёт к выпадающим доходам бюджета, источник их компенсации не определён, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. «Там идёт разговор о сотнях миллиардов рублей в год. Источники компенсации не определены», - сказал он.

«В год это сотни миллиардов рублей. Там по нарастающей и по мере изменения темпов добычи. В первые годы мы уже говорим о порядках 200-300 млрд рублей выпадающих, источники их компенсации не определены. Надо изыскивать источники компенсации, пока у нас их нет», - уточнил Сазанов.

«То есть, в конечном итоге со временем у нас есть динамика ухудшения по отрасли поступления нефтегазовых доходов. Мы видим там в перспективе до 2024 года снижение поступлений от нефтегазовой отрасли на 0,5% ВВП. Любые дополнительные льготы ещё усугублять будут эту ситуацию», - продолжил собеседник.

«Да, есть запрос на льготу. Если где-то убыло, должно где-то прибавиться. Может нам скажут, какие источники компенсации. Пока вот наша позиция, что источники компенсации не определены», - подчеркнул директор департамента.

Как сообщалось, законопроект о поддержке проектов в Арктике должен был быть внесен в Госдуму до 1 июля. В мае Минвостокразвития вынесло на общественное обсуждение вариант преференций для проектов в Арктике. Базовым вариантом документа предусматривалось для всех новых проектов в Арктике значительное снижение налогов и их установление на весь срок реализации инвестиционного проекта. При этом обозначены 4 типа инвестиционных проектов: добыча углеводородов на шельфе, добыча углеводородов на континентальной части, сжижение природного газа и иные проекты.

Как сообщила газета «Ведомости», главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в письме Президенту РФ Владимиру Путину предложил поддержать законопроект, разработанный Минвостокразвития, а также изложил своё представление этого документа. Одними из ключевых поправок, по его мнению, должны стать льготы по НДПИ для Ванкорского месторождения и возможность без налогов передавать сэкономленные средства проектам в Арктике.