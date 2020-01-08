Мурманская область. Арктика08.01.20 19:45
8 января с 20 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, перемёты, плюсовая температура) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с
32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий.
Проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС закрыт
8 января с 20 часов в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, перемёты, плюсовая температура) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с
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Последние комментарии
Александр
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Zdoroviak
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владимир
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