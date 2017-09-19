Проезд в Ковду закрыт, на территории села объявлен режим повышенной готовности

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 15 сентября в связи с обильными осадками на севере Карелии и юге Мурманской области для понижения уровня воды в Княжегубском водохранилище филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1» принял решение о холостом сбросе воды через Ляхкоминский гидроузел Княжегубской ГЭС каскада Нивских ГЭС. 18 сентября специалистами «Мурманскавтодора» зафиксировано разрушение участка дорожного полотна автоподъезда к селу Ковда. Проезд в Ковду был закрыт, на территории села объявлен режим повышенной готовности. Ситуация в Ковде находится на ежедневном контроле местной и региональной власти.

Все оперативные службы приведены в повышенную готовность, в администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района организовано круглосуточное дежурство.

В настоящее время в селе Ковда проживает 47 человек, детей нет. По результатам подомового обхода подтопления жилых домов не выявлено, подтоплен один придомовой участок с хозяйственными постройками. Сразу после разрушения автоподъезда в месте переправы начали дежурить сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области с двумя плавсредствами. С жителями села согласован график завоза питьевой воды и продуктов питания. Работы по восстановлению автомобильного сообщения с селом Ковда будут выполнены после прекращения водосброса и снижения уровня воды.

В августе 2017 начаты конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации для реконструкции автоподъезда к Ковде, по их итогам будут приняты проектные решения, обеспечивающие пропуск воды без разрушения дорожного полотна и мостового сооружения.

Наша справка:

Ранее разрушение автоподъезда к Ковде по причине повышенного сброса воды происходило в сентябре 2016, июле и августе 2015 года, а также в 2008, 2006 и 1982 годах.