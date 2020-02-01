Проезд в Териберку открыт, но погода может внести изменения в обстановку на дороге

Как сообщил «Мурманскавтодор» автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС, с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты для проезда с 10 часов сегодняшнего дня. Но специалисты «Мурманскавтодора» при этом предостерегают, сообщая, что в связи с ухудшением погодных условий 1 февраля во второй половине дня, возможно закрытие проезда по автоподъезду к Териберке.

При планировании поездки в Териберку они просят уточнять информацию на сайте «Мурманскавтодора» www.madroad.ru или по телефону диспетчерской службы (8 8152) 214-070.