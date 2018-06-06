Профессиональное образование должно быть ориентировано на существующее производство и учитывать экономические нужды региона

В Мурманске прошло заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Заседание прошло на базе учебного корпуса Мурманского индустриального колледжа в Росляково – бывшего Североморского технического колледжа, присоединенного к МИК в 2015 году.

Встреча началась с ознакомительной экскурсии по учебной базе корпуса. Директор колледжа Григорий Шатило продемонстрировал результаты проведенной модернизации материально-технической базы учебного заведения: техническое бюро (инжиниринговый центр), мастерские и лаборатории с новейшим оборудованием, обеспечивающие высокое качество подготовки студентов. Будущие судостроители на практике применяют теоретические знания – инженерную графику, черчение, материаловедение и т.д. – так, например, установленный в одной из мастерских стапель позволил студентам начать строительство катера в рамках учебной практики.

Основной темой встречи работодателей и представителей образовательных организаций стало определение актуальных направлений деятельности и формирование плана работы комиссии. С 1 февраля 2018 года комиссия начала работу под руководством нового председателя – заместителя директора по персоналу филиала «35 СРЗ» АО «ЦС Звёздочка» Андрея Михайлова.

В планах комиссии по-прежнему остается проработка вопроса дуального обучения в регионе. Собравшиеся отмечали, что если в области судоремонта и ещё ряда технических специальностей сформированы взаимоотношения работодателей и образовательных организаций в части подготовки будущих кадров, то по другим профессиям пока нет отлаженной системы обучения, сориентированной на существующее производство. В идеале практикоориентированное обучение и совместная профориентационная работа должны вести к тому, что студент уже на первом курсе знает, где будет работать.

Комиссия проработает вопросы включения регионального бизнеса в процессы реализации проектно-ориентированных образовательных программ, возможное участие работодателей в аттестации студентов и демонстрационных экзаменах. Также на ближайших заседаниях члены комиссии составят план профориентационной работы предприятий Мурманской области со школьниками, в том числе в рамках работы СПП МО по развитию промышленного туризма. Будет проработан вопрос адаптации молодых специалистов на предприятиях, продолжится проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов.