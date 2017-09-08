Профессионалы ледяного плавания окунулись в Семёновском озере перед заплывом в Кольском заливе

Сегодня на Семёновском озере состоялась тренировка иностранных пловцов перед главным спортивным событием мурманской осени - фестивалем «Гольфстрим».

Уже завтра 9 сентября в районе Кольского моста пройдут соревнования по 14 разным видам спорта, включая плавание. В заплыве через Кольский залив ежегодно принимают участие десятки спортсменов из России и зарубежья.

В этом году среди пловцов ожидается напряженная борьба. Именитым российским спортсменам бросили вызов несколько известных и титулованных иностранцев. В частности, президент Международной ассоциации ледяного плавания Рэм Баркай (ЮАР), официальный представитель Международной федерации плавания Петар Стойчев (Болгария) и прошлогодний рекордсмен - голландец Фергиль Хестерман.

- Уже шесть лет подряд приезжаю в Мурманск. Ваш город - очень особенное место. Мурманск - это действительно мировая столица ледяного плавания, - поделился Рэм Баркай. - Своим друзьям и коллегам я рассказываю, что здесь отличные условия и очень гостеприимные люди. В этом со мной согласились все участники Первого Чемпионата мира по ледяному плаванию.

Напомним, в 2015 году в столице Заполярья успешно прошел Первый Чемпионат мира по ледяному плаванию, участниками которого стали 50 пловцов из 15 стран: Франции, Великобритании, Австрии, Чехии, Аргентины, Китая, ЮАР, Ирландии и других.

- Стоит отметить, что у Мурманска имеется большой опыт организации масштабных спортивных событий, - рассказал заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Блохин. - Все гости сходятся во мнении, что соревнования в Мурманске для них являются некими «олимпийскими» играми: наш уровень открытия, закрытия мероприятия, уровень призов, организации питания, проживания, трансфер - все соответствует мировым стандартам.