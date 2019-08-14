Профилактические работы - будет отключён «Вечный огонь»

Александр Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?

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