Профильный комитет Государственной Думы единогласно поддержал законодательную инициативу парламентариев Мурманской области

Профильный комитет Государственной Думы единогласно поддержал законодательную инициативу Мурманской областной Думы. Проект федерального закона вносит изменения в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». Региональный парламент представил депутат областной Думы Михаил Антропов.

Речь идёт о решении актуального вопроса в сфере водоснабжения и водоотведения, связанного с потерями горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке. Предлагается дополнить действующее федеральное законодательство нормой, которая установит обязательность учёта нормативов данных потерь ресурсоснабжающих организаций при расчёте тарифов. По мнению инициаторов законопроекта, это приведёт к снижению расходов на электроэнергию, химреагенты и прочие затраты, что, в свою очередь, выгодно отразится на конечном тарифе для потребителей.

Как отметил Михаил Антропов, документ получил положительный отзыв правительства РФ с учётом устранения нескольких замечаний.

Комитет Госдумы поддержал законодательную инициативу Мурманской областной Думы единогласно. Предполагается, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента 23 января 2020 года.