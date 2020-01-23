Профильный комитет областной Думы поддержал инициативы об ограничении продажи никотинсодержащей продукции

На очередном заседании комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой парламентарии обсудили региональный законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним продукции, содержащей никотин и предназначенной для потребления никотина любым способом, а также ужесточает санкции за нарушение этих правил. В частности, для граждан штраф за торговлю данной продукцией возрастает до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до пятидесяти тысяч, а для организаций – до ста пятидесяти тысяч рублей. Комитет рекомендовал областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты поддержали обращения законодательных собраний Орловской, Астраханской, Ярославской областей и Республики Адыгея в Госдуму по вопросу установления запрета на торговлю сосательными и жевательными никотинсодержащими смесями.

– Проблема потребления детьми и подростками никотинсодержащей продукции – "снюсов", леденцов, мармелада и жевательных резинок с никотином – вызывает большую тревогу, – отметила Надежда Максимова. – В Мурманской области действуют ограничения на продажу пока только табачных изделий и электронных сигарет, но все остальные никотинсодержащие продукты остаются в свободном доступе. Это принципиальный вопрос защиты жизни и здоровья наших детей. Именно в среде несовершеннолетних употребление этих смесей приобретает пугающий масштаб. Потому принятие регионального закона – злободневно. Мы поддерживаем и наших коллег, которые обращаются в Государственную Думу с просьбой ускорить принятие федерального закона, запрещающего продажу жевательных и прочих никотинсодержащих смесей на территории всей страны.