Профориентационный проект КАЗ продолжается

Управление образования администрации муниципального образования Кандалакшский район и филиал акционерного общества «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» «Кандалакшский алюминиевый завод-Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» (КАЗ) реализуют совместный профориентационный проект. Он состоит из трёх этапов: профориентационное мероприятие «Будущее начинается сегодня»; кейсовый (заочный) чемпионат «Профессионалы будущего»; программа «Крылатый Металл Кандалакша».

Первый этап «Будущее начинается сегодня» включал в себя 8 экскурсий для обучающихся школ № 2 и 10. Школьники побывали в музее Кандалакшского алюминиевого завода. В зале совещаний бытового корпуса их вниманию был представлен фильм «80 лет алюминиевой промышленности России». Учащиеся посетили склад готовой продукции, анодной массы, глинозёма, посмотрели кремниево-преобразовательную подстанцию снаружи, зашли в корпус электролиза и даже заглянули в литейное отделение. Старшеклассники узнали о технологии изготовления алюминия, встретились с руководителем и представителями молодежного совета КАЗа. Мероприятие «Будущее начинается сегодня» дало возможность старшеклассникам наглядно познакомиться с профессией металлурга, было много вопросов и впечатлений.

Второй этап – кейсовый чемпионат «Профессионалы будущего» (г.Красноярск) проходил в заочной форме по трём направлениям: металлургия; социальная политика; энергетика.

Цель Чемпионата – выявление и поддержка наиболее перспективных и талантливых школьников. Участниками Чемпионата стали команды из школ № 1, 2 и 10 Кандалакши и школы № 3 с.Алакуртти. Чемпионат проходил в формате решения отраслевых кейсовых заданий.

По итогам финального конкурса команда «Позитрон» (учащиеся 10 «Б» класса школы № 2) заняла III место в кейсовом чемпионате по направлению «Металлургия». Впереди оказались команды Красноярска и Братска.

Профориентационный проект продолжается: 15-16 декабря пройдёт третий этап муниципального профориентационного мероприятия. Старшеклассникам будет представлена программа «Крылатый металл Кандалакша», которая в 2017 году одержала победу в конкурсе «Территория РУСАЛ».

Школьники посетят экспозицию, рассказывающую о загадочном элементе – алюминии, примут участие в инновационном мастер-классе: творческой мастерской для создания авторских рисунков на алюминиевых пластинах с помощью химических реакций и в эксперимент-шоу «Превращение металла».