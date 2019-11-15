Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах

С понедельника, 18 ноября, почтовые отправления останутся в финских портах, а в четверг меры затронут паромы и грузовые судна.

По словам председателя профсоюза Симо Циттинга, при необходимости профсоюз готов полностью приостановить движение финских судов. Это может произойти 25 ноября.

Ранее профсоюз работников железнодорожного транспорта RAU объявил о том, что приостанавливает товарные перевозки на сутки на следующей неделе.

Профсоюз работников автотранспорта AKT, в свою очередь, должен сегодня объявить о мерах в поддержку бастующих, пишет служба новостей «Yle».