Профсоюз моряков выдал предупреждение о забастовке – она может затронуть все торговое судоходство

Профсоюз моряков 13 февраля вечером объявил предупреждение о забастовке, которая касается всего финского торгового судоходства, включая ледоколы. Забастовка, касающаяся государственной компании «Arctia», планирует начаться первого марта в 10 часов.

Профсоюз моряков требует повышение зарплаты на первый год на более чем 2,5%, а также некоторые изменения в тексте коллективного трудового соглашения. На второй год – также повышение зарплаты на более чем 2,5%.

Государственная компания «Arctia» считает, что деятельность профсоюзов может сорвать зимнюю навигацию. Компания не понимает угроз забастовкой, так как зарплата работников, входящих в профсоюзы, уже сейчас почти на 30 процентов выше, чем в среднем в судоходной отрасли.

По словам временного исполнительного директора «Arctia» Кима Хойера, повышать расходы нельзя, так как в позапрошлом году компания была убыточной, а в прошлом году добилась незначительной прибыли. Будущее, при этом, полно вызовов.

По заявлению компании, средняя зарплата машиностроителей была в прошлом году около 7100 евро, включая отпускные и надбавки за переработку. Зарплата механиков и членов экипажа была со всеми надбавками около 4200 евро, пишет отдел новостей «Yle.fi».