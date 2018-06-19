Профсоюзы собираются «торпедировать» новую пенсионную реформу

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и территориальных объединений профсоюзных организаций в регионах проводить митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста в рамках соблюдения российского законодательства. Об этом, как пишет «РБК», говорится в письме ФНПР от имени Шмакова, направленном руководителям членских организаций.

«Учитывая значимость данного законопроекта (о повышении пенсионного возраста. — Ред.), затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем <...> проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста», — говорится в письме.

В письме глава ФНПР предложил лидерам профсоюзных организаций провести встречи с губернаторами и проинформировать их об отрицательной позиции профсоюзов в отношении предложенного правительством повышения пенсионного возраста. Шмаков также считает необходимым инициировать заседания региональных трехсторонних комиссий, а протокол решений направить в региональные органы власти и в РТК. Кроме того, председатель ФНПР предложил донести позицию профсоюзных организаций и членов профсоюзов региона до депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, избранных по спискам от соответствующих субъектов.

ФНПР известна лояльностью власти, у них выстроены отношения с правительством и «Eдиной Россией», отметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. Он полагает, что организованные ФНПР протесты не опасны для власти, а сама профсоюзная организация скорее станет инструментом канализации протестных действий.

Но любой «спящий институт» может проснуться, предупреждает политолог Аббас Галлямов. Повышение пенсионного возраста — один из таких моментов и на фоне недовольства в обществе игроки, которые раньше были декоративными фигурами, вдруг начинают выходить из подчинения, полагает он.

Ранее президент Конфедерации труда России, профсоюза, инициировавшего петицию против повышения пенсионного возраста, которая набрала миллион подписей, также пообещал «более активную фазу» кампании против пенсионной реформы.