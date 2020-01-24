Прогнозные ресурсы по никелю и металлам платиновой группы увеличатся вдвое - хороший вклад в базу региона

Специалисты АО «Северо-Западное ПГО» приступили к завершающему этапу полевых геологоразведочных работ на металлы платиновой группы в пределах горного массива Поаз Мончегорского рудного района в Мурманской области. Исследования ведутся с 2018 года в рамках государственного контракта за счёт средств федерального бюджета.

«Мы ожидаем, что по результатам выполненных полевых работ прогнозные ресурсы по никелю и металлам платиновой группы увеличатся вдвое по сравнению с плановыми показателями госконтракта, – сказал управляющий директор АО «Северо-Западное ПГО» Олег Васин. – Полученные новые геологические данные по участку горного массива Поаз подтверждают его уникальность по платиноидам. Оперативные суммарные ресурсы платины и палладия категории Р2 оцениваются нашими специалистами в 336 тонн. Это может стать хорошим вкладом в ресурсную базу региона».

По итогам работ, проведенных в 2019 году, выявлена новая зона с залежами металлов платиновой группы. В настоящее время проводятся поисковые исследования малосульфидных платинометальных руд рифовой зоны массива Вуручуайвенч в южной части контрактной площади. Пробурены три скважины, которые вскрыли рудный рифовый горизонт мощностью 8 метров . По предварительной оценке, содержание платиноидов в руде может составлять до 4 грамм на тонну.

Основным результатом проекта должны стать апробированные прогнозные ресурсы металлов платиновой группы, а также попутных компонентов – золота, никеля и меди. Завершение работ по контракту планируется в декабре 2020 года.