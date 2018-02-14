Программа Десятилетия детства открывается в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке тематической выставкой

15 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится открытие комплексной тематической выставки «Территория счастливого детства». Проведение выставки приурочено к Десятилетию детства в России (2018-2027). В мероприятии примет участие Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

В экспозиции представлено более 100 различных документов: книги, информационно-библиографические издания, буклеты, памятки, рассказывающие о государственной защите материнства и детства, родительских правах и правах детей, современных социальных практиках поддержки семьи и детства в Российской Федерации.

Книги специалистов в области детской педагогики и психологии воспитания подскажут родителям, как вырастить ребенка умным, здоровым и счастливым.

Особое место в экспозиции занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги в семейной номинации.

В открытии комплексной тематической выставки примут участие представитель Ассоциации классных руководителей Мурманской области, сотрудники школьных библиотек города и области.