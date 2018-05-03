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Мурманская область. Арктика03.05.18 17:43

Программа мероприятий ко Дню Победы в Мурманске

4 мая
Район Абрам-мыс (мемориал воинам I корпуса ПВО)
12.00 Митинг «Памяти павших в войне». Минута молчания. Возложение цветов. 

5 мая
Плавательный бассейн (улица Челюскинцев, д.2)
12.15 Первенство города Мурманска по плаванию среди ветеранов.

5-6 мая
Бильярдный клуб «Бристоль» (улица Книповича, д. 8)
11.00 Открытый турнир города Мурманска по русскому бильярду.

8 мая
Шахматный клуб (улица Книповича, д. 23а)
18.00 Блиц-турнир по шахматам.

9 мая
Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием ГДЦ «Арктика»)
08.00–09.50 Радиоконцерт. Прозвучат мелодии маршей, песен о Великой Отечественной войне.
10.00–10.40 Парад войск Мурманского гарнизона.
10.40–11.30 Шествие к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
11.30–14.00 На площади Пять углов звучат песни, объединенные единой тематикой «Слава воину-победителю!».
13.00–14.00 Играет духовой оркестр ДК «Первомайский».
14.00–15.00 Парад праздничных поздравлений. На главной сцене площади горожан поздравят представители молодёжных клубов, клуба авторской песни, радиостанций. Мини-программы будут состоять из развлекательно-интерактивного действия и исполнения песен времён Великой Отечественной войны.
15.00–16.30 Гала-концерт «Слава воину-победителю!».

Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
11.30–12.00 Традиционный митинг.

Площадь Пять Углов
12.00 58-я легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова. Старт будет дан от памятника Анатолию Бредову. Маршрут эстафеты пройдет по проспекту Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, далее — по улице Буркова до улицы Книповича, затем по улице Книповича до проспекта Ленина. Финиш — у памятника Анатолию Бредову.
Спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе массового легкоатлетического Пробега мира.

Сквер у Мурманского областного драматического театра
12:20 XXIII массовый легкоатлетический Пробег мира. Старт от памятника пограничникам Заполярья, финиш у памятника Анатолию Бредову.

Ленинский округ (сценическая площадка в районе лодочной станции Семеновского озера)
12.00 Песни военных лет.
13.00 Театрализованный концерт «Дорогами памяти».
13.30 «Слово потомкам» — стихи о войне в форме «открытого марафона».
13.45 Викторины. Конкурсно-познавательная программа «По местам сражений».
14.00 Флешмоб «География памяти».
14.50 Финал. Флешмоб «Знамя Победы».
В течение праздника работает полевая кухня. Работает выездная торговля.

Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)
11.15 Мастер-класс «На крыльях Победной весны ...».
11.30 Митинг «Памяти павших будьте достойны!».
12.00 Всероссийский флешмоб «День Победы!».
12.15 Праздничный концерт «Салют, Победа!».
13.15 Конкурсная программа «Фронтовой привал».
В течение праздника работает полевая кухня и выездная торговля.

Первомайский округ (проспект Кольский, д. 101)
13.30 Песни военных лет.
14.00 Театрализованная композиция «Хвала и слава ветеранам!». Концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский». Квест-игра «Зарница».
15.30 Выступление клуба служебного собаководства «Цербер».
15.50 Исполнение песни «День Победы». Запуск воздушных шаров.
В течение праздника состоится игровая программа, викторина по местам военного Мурмана. Будет работать полевая кухня и выездная торговля.

По окончанию мероприятитий, в 22.00 состоится военный салют.

Комментарии

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