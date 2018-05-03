Программа мероприятий ко Дню Победы в Мурманске

4 мая

Район Абрам-мыс (мемориал воинам I корпуса ПВО)

12.00 Митинг «Памяти павших в войне». Минута молчания. Возложение цветов.



5 мая

Плавательный бассейн (улица Челюскинцев, д.2)

12.15 Первенство города Мурманска по плаванию среди ветеранов.



5-6 мая

Бильярдный клуб «Бристоль» (улица Книповича, д. 8)

11.00 Открытый турнир города Мурманска по русскому бильярду.



8 мая

Шахматный клуб (улица Книповича, д. 23а)

18.00 Блиц-турнир по шахматам.



9 мая

Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием ГДЦ «Арктика»)

08.00–09.50 Радиоконцерт. Прозвучат мелодии маршей, песен о Великой Отечественной войне.

10.00–10.40 Парад войск Мурманского гарнизона.

10.40–11.30 Шествие к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

11.30–14.00 На площади Пять углов звучат песни, объединенные единой тематикой «Слава воину-победителю!».

13.00–14.00 Играет духовой оркестр ДК «Первомайский».

14.00–15.00 Парад праздничных поздравлений. На главной сцене площади горожан поздравят представители молодёжных клубов, клуба авторской песни, радиостанций. Мини-программы будут состоять из развлекательно-интерактивного действия и исполнения песен времён Великой Отечественной войны.

15.00–16.30 Гала-концерт «Слава воину-победителю!».



Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

11.30–12.00 Традиционный митинг.



Площадь Пять Углов

12.00 58-я легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова. Старт будет дан от памятника Анатолию Бредову. Маршрут эстафеты пройдет по проспекту Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, далее — по улице Буркова до улицы Книповича, затем по улице Книповича до проспекта Ленина. Финиш — у памятника Анатолию Бредову.

Спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе массового легкоатлетического Пробега мира.



Сквер у Мурманского областного драматического театра

12:20 XXIII массовый легкоатлетический Пробег мира. Старт от памятника пограничникам Заполярья, финиш у памятника Анатолию Бредову.



Ленинский округ (сценическая площадка в районе лодочной станции Семеновского озера)

12.00 Песни военных лет.

13.00 Театрализованный концерт «Дорогами памяти».

13.30 «Слово потомкам» — стихи о войне в форме «открытого марафона».

13.45 Викторины. Конкурсно-познавательная программа «По местам сражений».

14.00 Флешмоб «География памяти».

14.50 Финал. Флешмоб «Знамя Победы».

В течение праздника работает полевая кухня. Работает выездная торговля.



Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

11.15 Мастер-класс «На крыльях Победной весны ...».

11.30 Митинг «Памяти павших будьте достойны!».

12.00 Всероссийский флешмоб «День Победы!».

12.15 Праздничный концерт «Салют, Победа!».

13.15 Конкурсная программа «Фронтовой привал».

В течение праздника работает полевая кухня и выездная торговля.



Первомайский округ (проспект Кольский, д. 101)

13.30 Песни военных лет.

14.00 Театрализованная композиция «Хвала и слава ветеранам!». Концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский». Квест-игра «Зарница».

15.30 Выступление клуба служебного собаководства «Цербер».

15.50 Исполнение песни «День Победы». Запуск воздушных шаров.

В течение праздника состоится игровая программа, викторина по местам военного Мурмана. Будет работать полевая кухня и выездная торговля.



По окончанию мероприятитий, в 22.00 состоится военный салют.