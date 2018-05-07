Программа мероприятий ко Дню Победы в Мурманске

8 мая

Шахматный клуб (улица Книповича, д. 23а)

18:00 Блицтурнир по шахматам.



9 мая

Октябрьский округ (сценическая площадка перед зданием ГДЦ «Арктика»)

08:00–09:50 Радиоконцерт. Прозвучат мелодии маршей, песен о Великой Отечественной войне.

10:00–10:40 Парад войск Мурманского гарнизона.

10:40–11:30 Шествие к мемориальному комплексу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

11:30–14:00 На площади Пять углов звучат песни, объединенные единой тематикой «Слава воину-победителю!».

13:00–14:00 Играет духовой оркестр ДК «Первомайский».

14:00–15:00 Парад праздничных поздравлений. На главной сцене площади горожан поздравят представители молодёжных клубов, клуба авторской песни, радиостанций. Мини-программы будут состоять из развлекательно-интерактивного действия и исполнения песен времён Великой Отечественной войны.

15:00–16:30 Гала-концерт «Слава воину-победителю!».



Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны

11:30–12:00 Традиционный митинг.



Площадь Пять Углов

12:00 58-я легкоатлетическая эстафета по улицам города памяти Героя Советского Союза А. Бредова. Старт будет дан от памятника Анатолию Бредову. Маршрут эстафеты пройдет по проспекту Ленина с поворотом на улицу Карла Маркса, далее — по улице Буркова до улицы Книповича, затем по улице Книповича до проспекта Ленина. Финиш — у памятника Анатолию Бредову.

Спортивный праздник среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе массового легкоатлетического Пробега мира.



Сквер у Мурманского областного драматического театра

12:20 XXIII массовый легкоатлетический Пробег мира. Старт от памятника пограничникам Заполярья, финиш у памятника Анатолию Бредову.



Ленинский округ (сценическая площадка в районе лодочной станции Семеновского озера)

12:00 Песни военных лет.

13:00 Театрализованный концерт «Дорогами памяти».

13:30 «Слово потомкам» — стихи о войне в форме «открытого марафона».

13:45 Викторины. Конкурсно-познавательная программа «По местам сражений».

14:00 Флешмоб «География памяти».

14:50 Финал. Флешмоб «Знамя Победы».

В течение праздника работает полевая кухня. Работает выездная торговля.



Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

11:15 Мастер-класс «На крыльях Победной весны ...».

11:30 Митинг «Памяти павших будьте достойны!».

12:00 Всероссийский флешмоб «День Победы!».

12:15 Праздничный концерт «Салют, Победа!».

13:15 Конкурсная программа «Фронтовой привал».

В течение праздника работает полевая кухня и выездная торговля.



Первомайский округ (проспект Кольский, д. 101)

13:30 Песни военных лет.

14:00 Театрализованная композиция «Хвала и слава ветеранам!». Концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский». Квест-игра «Зарница».

15:30 Выступление клуба служебного собаководства «Цербер».

15:50 Исполнение песни «День Победы». Запуск воздушных шаров.

В течение праздника состоится игровая программа, викторина по местам военного Мурмана. Будет работать полевая кухня и выездная торговля.



По окончанию мероприятитий, в 22.00 состоится военный салют.