Программа по ремонту подъездов в Кольском районе расширяется

Администрация Кольского района продолжает формировать списки подъездов МКД, которые нуждаются в срочном ремонте. В региональную программу «Формирование современной городской среды» и её подпрограмму «Инициативное бюджетирование» вносятся все новые и новые дома. В предварительные списки вошли уже 40 подъездов.

Заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов провёл вчера еженедельное совещание с директорами управляющих компаний и ТСЖ. На нем также присутствовали глава муниципального образования город Кола Светлана Чукарева, представители МКУ «ХЭС Кольского района», УГХ г. Кола, а также районного жилищного контроля.

В этом году планируют обновить внутридомовые помещения дома № 14 ул. Полярная в с. Ура-Губа, дома № 6 н.п. Мишуково, домов № 6 и № 1 н.п. Междуречья, дома № 7 на ул. Сафонова в с. Тулома, дома № 1 на ул. Школьная того же поселка, домов № 7 и № 1 на улицах Пионерская и Приморская в с. Териберка, дома № 15 на жд. ст. Лопарская, а также дома № 9 в нп. Мокрая Кица.

В Коле ремонты подъездов планируют провести в трёх домах. Доме № 4 на ул. Заводская, доме № 26 на ул. Миронова и доме № 14 на ул. Кривошеева.

Озвучено на совещании было и еще несколько принципиальных решений. В данных МКД будут отремонтированы не только самые обшарпанные подъезды, но и остальные внутридомовые помещения. Более того, если в данных строениях протекают кровли, как в случае с домом в районном центре на ул. Заводской, то управляющая компания отремонтирует и ее. Иначе работы будут просто нецелесообразны, подъезды вновь затопит.

На 75% данные работы будут финансироваться из областного бюджета, 25% текущих расходов возьмут на себя управляющие организации. В свою очередь Кольский район в дальнейшем погасит УК и ТСЖ эти затраты выделив им целевую субсидию. Формирование списков подъездов ещё продолжается, документы должны быть предоставлены в региональное правительство до 31 января. Сами работы должны начаться в этом году.

Впрочем, жителям МКД, не вошедших в программу, расстраиваться не стоит. Проект по ремонту подъездов долгосрочный, он будет реализовываться и в 2021 году.

Как сообщает администрация Кольского района, обсудили на совещании и уборку городских и сельских поселений от снега. 27 января на оперативном совещании с руководителями муниципалитетов губернатор региона Андрей Чибис предупредил глав, что они несут персональную ответственность за расчистку дорог и дворовых территорий.

Особое внимание следует уделить вывозу снежных куч с дворов и наледи на кровлях. Специальная комиссия будет регулярно посещать все населенные пункты Мурманской области и еженедельно предоставлять первому лицу региона фотоотчет об уборке территорий.

Работает в данном направлении и жилищный контроль Кольского района. Накануне его специалисты проинспектировали состояние контейнерных площадок, придомовых территорий и кровель МКД в г. Кола, сп. Пушной и сп Тулома. В результате было выявлено сразу несколько нарушений, руководителям УК и ТСЖ подготовлено пять требований об их устранении.