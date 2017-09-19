Программа поддержки местных инициатив в Мурманской области будет продолжена в 2018 году

Предварительные итоги реализации программы поддержки местных инициатив подвели на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. В нашем регионе в 2017 году эта программа реализуется впервые.

«Суть программы в том, что граждане принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных проблем местного значения и распределении части бюджетных средств на их решение, а также участвуют в софинансировании проектов и общественном контроле их реализации, – отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В ходе реализации пилотного проекта в программу вовлечено 21 муниципальное образование Мурманской области с проектами на общую сумму почти 39 млн рублей. При этом вклад граждан и юридических лиц составил 7,5 млн рублей – около 20%.

На сегодняшний день полностью реализованы проекты в пяти муниципальных образованиях: в Оленегорске приобретён и установлен уличный LED-экрана; в Полярных Зорях обустроена детская игровая площадка для летнего лагеря; в Мурмашах проведён ремонт фасада здания школы №1; в Ловозерском районе приобретён мини-трактор; в Ловозере установлена спортплощадка на стадионе.

Губернатор Марина Ковтун дала распоряжение продолжить работу программы в 2018 году и в самые ближайшие дни объявить о сроках приема заявок на следующий год.

«С 2018 года муниципальные образования смогут направлять на конкурс до пяти заявок, общая сумма софинансирования по которым из областного бюджета должна будет находиться в пределах 2 миллионов для городских округов и муниципальных районов и 1 миллиона рублей для поселений», – сказала губернатор Марина Ковтун и предложила тем муниципалитетам, которые не приняли участие в проекте в 2017 году, активнее включаться в эту работу.