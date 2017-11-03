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Мурманская область. Арктика03.11.17 13:40

Программа расселения граждан из аварийных домов в Мурманской области будет продолжена в 2018-2020 годах

На заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, был рассмотрен вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда. С 2012 года расселение аварийного жилищного фонда указом президента РФ отнесено к числу приоритетных мероприятий Российской Федерации. Объём расселения для Мурманской области составил 3324 человека с аварийной площади 62,393 тысячи кв. метров.

«Своевременное принятие управленческих решений органами государственной власти Мурманской области, организация эффективного механизма выполнения программы и межведомственного взаимодействия на территории региона позволили реализовать программу переселения из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, в установленные сроки», – доложил министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан.

Всего на переселение из аварийного жилищного фонда с 2010 года израсходовано 2,97 млрд рублей, из них средств Фонда ЖКХ – 1,24 млрд руб., средства консолидированного бюджета Мурманской области – 1,73 млрд руб. За это время в регионе построено 47 домов жилой площадью 68,1 тыс. кв. м.

Ликвидация аварийного жилищного фонда относится к полномочиям муниципальных образований, но в связи с отсутствием в них налаженной системы управления программами переселения в 2014 году Минстроем Мурманской области в Правительство области было внесено предложение о строительстве на территории отдельных муниципальных образований жилья по государственным контрактам. По такой схеме велось строительство новых домов в городах Кола, Кандалакша, Мончегорск, сп.Териберка, гп.Молочный. В Мурманской области все дома построены с применением энергосберегающих технологий и современных теплоизоляционных материалов, в квартирах установлены стеклопакеты и регулируемые радиаторы.

«Однако завершение программы не решает в полном объёме проблему, которая существует с аварийным жильём в области. После 1.01.2012 на территории области аварийными признано 157,54 тысячи  кв. м жилья, в котором проживает 8860 человек»,  - отметил Леонид Кан.

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным дано поручение предусмотреть создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время Минстроем Мурманской области подготовлены изменения в региональную государственную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», которыми предусмотрено продолжение в 2018-2020 годах расселения граждан из аварийных домов. На эти цели запланировано выделение из областного бюджета в течение трех лет более 946 млн руб. Объём средств местных бюджетов составит почти 132 млн руб. Это финансирование позволит обеспечить расселение всех аварийных домов со сроком установления аварийности с 1.01.2012 по 1.01.2014. Объём расселения аварийного жилья составит 29,140 тысячи кв. м общей площади жилых помещений или 129 домов, в которых проживает 1340 граждан.

 «Реализацию этой программу начинали очень тяжело. Много было вопросов по самому ходу её реализации. Задача, чтобы на следующем этапе работали в планом, штатном режиме. И муниципалитеты должны проявлять большую активность», - подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

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