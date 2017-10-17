Программа творческого коллектива «Соловушка» из Видяево вошла в список 10 лучших программ в номинации «Достижения в искусствах» Всероссийского конкурса

В октябре в Москве состоялся федеральный этап Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи, на котором Мурманская область была представлена 10 программами продвинутого уровня. Авторы программ - победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи.

По итогам федерального этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи программа творческого коллектива «Соловушка» педагога дополнительного образования МБОУ ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево Карповой Наталии Владимировны вошла в список 10 лучших программ в номинации «Достижения в искусствах» (творческие дисциплины).

Программа учителя химии и биологии МОУ Междуреченская СОШ муниципального образования Кольский район Мурманской области Тебиевой Елены Александровны «Вода: от простого к сложному» (с использованием электронного пособия) признана одной из 12 лучших программ в номинации «Научный прорыв» (фундаментальные науки).

Поздравляем педагогов с успехом на престижном конкурсе! Желаем им достичь новых высот в своей профессиональной деятельности, уверенности в своих силах и дальнейших творческих побед!

Подведение итогов, награждение победителей и лауреатов конкурса состоится в рамках проведения Всероссийской конференции по работе с одаренными детьми и талантливой молодёжью в Москве 23-24 октября в НИУ «Высшая школа экономики».