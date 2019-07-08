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Мурманская область. Арктика08.07.19 13:22

Программа «Земский доктор» в ЗАТО не работает, а без дополнительных льгот врачи на Крайний Север ехать не хотят

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава ЗАТО Александровск Семён Кауров в режиме видеосвязи отчитался об исполнении поручений, данных муниципалитету врио губернатора по итогам его встречи с жителями ЗАТО 26 апреля.

Все 12 поручений, по словам главы муниципального образования, были проработаны, однако далеко не все из них могут быть исполнены, в основном – по объективным причинам.

Некоторые проблемы удалось успешно устранить. Так, решён вопрос с транспортным сообщением между Снежногорском и Гаджиево: автобус маршрута 112 выполняет 12 рейсов в день, автобус 112/3 – 8 рейсов. На сегодняшний день не наблюдается нехватки мест в Полярнинском комплексном центре соцобслуживания. В августе в детском городке «Орешек» будет обновлена игровая площадка. В муниципальном бюджете заложены средства на разработку проекта футбольного поля на базе ДЮСШ Снежногорска. Также решена одна из самых наболевших проблем ЗАТО – проблема фактического отсутствия управляющей организации. С 1 августа к полноценной работе в муниципалитете приступит управляющая компания ООО «Алмаз».

В то же время немало системных проблем остаются нерешёнными.

Несмотря на все усилия руководства медсанчасти № 6 ФМБА РФ и готовность муниципалитета предоставить жильё, в Александровск не удаётся привлечь медицинские кадры. Программа «Земский доктор» в ЗАТО не работает, а без дополнительных льгот врачи на Крайний Север ехать не хотят.

По-прежнему остро стоит вопрос качества питьевой воды в Гаджиево. Инженерные сети в ЗАТО стоят на балансе Минобороны, никаких очистных сооружений там попросту не предусмотрено. Точно так же от оборонного ведомства зависит судьба строительства культурно-досугового центра в Гаджиево, которое застыло на стадии планирования в 2014 году.

Семён Кауров обратился к врио губернатора с просьбой поставить эти вопросы перед Министерством обороны России.

В свою очередь, врио губернатора  обратил внимание на то, что за более чем два месяца в ЗАТО не сдвинулось с мёртвой точки решение проблемы заброшенных зданий, представляющих опасность для людей, особенно для детей. На данный момент лишь принято решение о выделении средств на их консервацию.

 

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