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Мурманская область. Арктика31.08.17 13:47

Программу социально-экономического развития Арктики правительство согласовало, осталось дождаться денег

Правительство РФ одобрило обновленную программу социально-экономического развития Арктики до 2025 года. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Давайте поддержим (программу. – Ред.), потому что программа действительно долгое время оставалась без финансирования. Сейчас мы принимаем решение о том, чтобы начать в полном объёме работать по этой программе», - сказал он.

Как сообщает кабмин, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил, что все параметры проекта программы согласованы и предложил поддержать проект. Новая программа развития Арктики, в отличие от старой версии, продлена до 2025 года, а также включила в себя государственное финансирование. По словам Рогозина, сейчас прорабатывается вопрос привлечения не только государственных, но и частных инвестиций.

- Основные моменты в чём? Во-первых, мы продлеваем действие программы до 2025 года. У нас есть крупные инфраструктурные проекты, - отметил во время обсуждения Дмитрий Медведев. - Предстоит решить задачи по промышленному освоению арктического шельфа, развитию науки и технологий для более эффективного использования ресурсной базы – а она там огромная, – возведению транспортной инфраструктуры (также очень большая и затратная тема), обеспечению национальной безопасности в Арктике, сбережению её экологической системы.

Во-вторых, мы сосредоточим усилия на трёх основных направлениях работы. Это формирование в арктических регионах точек экономического роста, так называемых опорных зон. Это дальнейшее развитие Северного морского пути, инфраструктуры, которая обеспечивала бы мореплавание в акватории. И ещё одно направление – освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий.

Что, может быть, самое главное – программа получит финансирование. Там есть несколько этапов. На второй этап предусмотрено выделение из федерального бюджета порядка 12 млрд рублей, на третий этап, то есть период 2021–2025 годов, при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы ещё, конечно, должны будем сверить часы, что называется, посмотреть на наши финансовые возможности) планируется почти 150 млрд рублей.

Обращаю внимание всех, кто занимается Арктикой – и по линии правительства, и на региональном уровне: нужно активнее привлекать к этой работе предпринимательский мир, по максимуму использовать принцип государственно-частного партнёрства, - сказал глава правительства.

«Мы прорабатываем вопрос привлечения участников Ямальского большого проекта к формированию программы создания атомного ледокола «Лидер». Потому что именно он на рубеже 2024-2025 годов, если он будет создан, а проект его уже у нас существует, он для нас откроет всесезонность прохождения восточного маршрута северного морского пути - от Сабетты, Ямала, направо - и до Юго-Восточной Азии», - сказал вице-премьер Рогозин.

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