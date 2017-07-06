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Мурманская область. Арктика06.07.17 18:02

Прохладное лето обосновалось в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС,  погоду Кольского полуострова  определяет циклон, смещающийся с Карелии в северном направлении. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, северо-восточный ветер.

Завтра в Мурманской области будет облачная погода.  Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9º, днём +8+13º, на востоке области до +18º.

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