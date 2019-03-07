Проход иностранных кораблей по Севморпути – по правилам!

Правительство разработало правила прохода иностранных кораблей по Северному морскому пути (СМП), пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что такая необходимость возникла из-за «активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств». Цель нововведения — сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.

Согласно новым правилам, корабли и суда других стран должны будут уведомить российскую сторону за 45 суток до прохода по СМП. При этом требуется сообщать название корабля, маршрут и сроки плавания, а также основные параметры плавсредства, такие как водоизмещение, осадка и характеристики двигателя.

Также понадобится указывать воинское звание и фамилию капитана.

Кроме того, документ обяжет иностранные корабли и суда брать на борт российских лоцманов.

В случае возникновения аварийной ситуации или осложнения ледовой обстановки российские ледоколы должны будут оказать помощь.