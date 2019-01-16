Проиндексирована ежегодная денежная выплата почётным донорам

С учётом размера индексации (4,3%) в 2019 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), составляет 14145 рублей 98 копеек.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения. По состоянию на 1 января 2019 года численность проживающих в регионе лиц, имеющих право на получение ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), составила 4455 человек.