Мурманская область. Арктика16.01.19 14:24
Проиндексирована ежегодная денежная выплата почётным донорам
С учётом размера индексации (4,3%) в 2019 году размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), составляет 14145 рублей 98 копеек.
В соответствии с требованиями законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год (в полном размере) в срок до 1 апреля центрами социальной поддержки населения. По состоянию на 1 января 2019 года численность проживающих в регионе лиц, имеющих право на получение ежегодной денежной выплаты гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» («Почётный донор СССР»), составила 4455 человек.
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