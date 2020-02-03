Проиндексированы государственные пособия гражданам, имеющим детей

Николай А с чего населению расти? Уничтожение медицины, увеличение пенсионного возраста, отсутствие социальной защищенности, мизерные зарплаты, закрытие градообразующих предприятий (пгт. Никель закрытие плави Комментарий к новости: В Мурманской области продолжается естественная и миграционная убыль населения

Марина Уважаемые журналисты, не поленитесь, посмотрите на Театральный бульвар со стороны ул. Шмидта в данный момент!!! Можно сколько угодно спорить о художественной концепции оформления сквера, но дать каку Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Запоздалая реакция театральной общественности на реконструкцию Театрально бульвара