Происходящие сейчас перемены в Териберке – это только начало большой работы – губернатор Марина Ковтун

В 2017 году в сельском поселении Териберка впервые появилось асфальтобетонное покрытие. Работы ведутся в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» на средства субсидии в 28 млн рублей, предоставленной областным бюджетом. В этом сезоне запланирован ремонт четырёх участков дороги. Также в 2017 году планируется выполнить капитальный ремонт участка региональной трассы – автоподъезда к Териберке. В рамках ремонта будет устроено 5,5 км асфальтобетонного покрытия в границах поселка.

С 2014 года Териберка является участником региональной программы по переселению граждан из аварийного жилфонда. К 1 сентября 2017 года все аварийные дома в Териберке, со сроком признания до 1 января 2012 года, полностью расселены. Для 63 семей на улице Пионерской построен новый дом. Также в этом году в Териберке заработало новое сверхсовременное пожарное депо.

Все эти перемены – лишь начало большой работы, подчеркнула губернатор Марина Ковтун на встрече с вновь избранными депутатами местного Совета. Впереди – решение проблем стабильного электро- и водоснабжения поселка, отсутствия уличного освещения и другие вопросы.

«И вот эти самые конкретные бытовые вопросы как раз и являются зоной вашей прямой ответственности. Именно к вам должны обращаться люди с самыми насущными делами, поскольку вы – «власть шаговой доступности», – сказала Марина Ковтун.

Сегодня и федеральный центр, и область предлагают довольно широкий спектр инструментов, в том числе финансовых, для развития городов и поселков, преображения их облика. Так, в 2017 году стартовали сразу два больших проекта, направленных на благоустройство территорий, – это «Формирование комфортной городской среды» и «Программа поддержки местных инициатив».

«Териберка и другие небольшие муниципалитеты в 2017 году не смогли принять участие в федеральном проекте «Комфортная среда». Я считаю, что это несправедливо, и нужно дать возможность жителям всех населённых пунктов вне зависимости от численности населения выступать с инициативами по благоустройству. По итогам поездки я дам поручение министерству строительства и территориального развития Мурманской области проработать вопрос включения в областную госпрограмму отдельного блока по благоустройству малых поселений», – заявила Марина Ковтун.

Также глава региона пригласила депутатов и териберчан участвовать в программе поддержки местных инициатив. Суть проекта состоит в том, что граждане принимают непосредственное участие в определении приоритетных проблем и распределении бюджетных средств на их решение. В Мурманской области в этом году на участие в программе заявилось больше половины муниципалитетов региона. Конкурсный отбор прошла 21 заявка. Общая сумма всех проектов составила чуть менее 39 млн рублей.

«В большинстве случаев именно депутаты местных Советов стали инициаторами проектов на своих территориях, и теперь у вас есть возможность принять участие в программе. Её работа будет продолжена в 2018 году», – сказала Марина Ковтун.

Ещё одна немаловажная задача, как подчеркнула Марина Ковтун, – использовать интерес туристов и инвесторов к поселку на пользу жителей. Так, в рамках комплексной программы развития Териберки планируется привлечение на территорию более 450 млн рублей и создание до 180 рабочих мест.

Также в ходе рабочей поездки в Териберку глава региона познакомилась с экспозициями творческих объединений, литературным фондом и музеем сельского Дома культуры, пообщалась с участницами старейшего фольклорного коллектива Мурманской области – Териберского хора.