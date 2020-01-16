Происхождение крупной суммы требуется подтверждать - Мурманская таможня

С февраля 2020 года перемещение через границу крупной суммы денежных средств будет сопровождаться обязательным подтверждением происхождения денежных средств. Данный порядок регламентирован решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 августа 2019 года № 130 «О предоставлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» и вступит в действие с 4 февраля 2020 года.

Как сообщает Алла Свешникова, пресс-секретарь Мурманской таможни, новый порядок предусматривает, что при единовременном ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или вывозе с таможенной территории ЕАЭС одним физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США, требуется пассажирскую таможенную декларацию сопровождать одновременным предоставлением документов, подтверждающих происхождение таких средств.

– Подтверждением заявленных в декларации сведений о происхождении денежных средств могут быть использованы, например, документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, – уточняет начальник отдела валютного контроля Мурманской таможни Светлана Пархимович. – Также в качестве подтверждающих могут быть использованы документы о снятии денежных средств со счёта, получении кредита или документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок, например, наследования, дарения и т.д.

В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 100 тысяч долларов США, не допускается.