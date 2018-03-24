Произошёл сход грузовых вагонов в районе станции Выходной. Пассажиров, отбывающих из Мурманска и прибывающих в город, доставляют автобусом до ст.Магнетиты
В ночь с 23 на 24 марта, в 00 часов, на
Убытие пассажиров поездов № 143 Мурманск-Вологда и № 21 Мурманск - Санкт-Петербург спланировано автобусами до станции Магнетиты и далее по маршруту. Время отправки автобусов необходимо уточнять у дежурного железнодорожной станции Мурманска.
Доставка пассажиров поездов следующих с южного направления в Мурманск будет осуществляться автобусами от ст. Магнетиты.
Работает телефон горячей линии 39-99-99.