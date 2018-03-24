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Мурманская область. Арктика24.03.18 08:40

Произошёл сход грузовых вагонов в районе станции Выходной. Пассажиров, отбывающих из Мурманска и прибывающих в город, доставляют автобусом до ст.Магнетиты

В ночь с 23 на 24 марта, в 00 часов, на 1427 км участка Октябрьской железной дороги вблизи ст. Выходной произошёл сход грузовых вагонов. По информации регионального управления МЧС, поезд перевозил апатитовый концентрат. Груз неопасный, вагоны герметичные. На месте происшествия дежурит оперативная группа спасателей, последствия аварии ликвидируют силами РЖД.

Убытие пассажиров поездов № 143 Мурманск-Вологда и № 21 Мурманск - Санкт-Петербург спланировано автобусами до станции Магнетиты и далее по маршруту. Время отправки автобусов необходимо уточнять у дежурного железнодорожной станции Мурманска.

Доставка пассажиров поездов следующих с южного направления в Мурманск будет осуществляться автобусами от ст. Магнетиты.

Работает телефон горячей линии 39-99-99.

 

 

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