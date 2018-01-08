В ночь с 7 на 8 января связи с отключением линии 110 кВ Л-114 в филиале МРСК Северо-Запада «Колэнерго» был введён особый режим работы. Энергетики проводят оперативные переключения для обеспечения электроснабжения потребителей г.Апатиты.

В результате налипания снега произошло нарушение электроснабжения нп.Зашеек. Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального образования было принято решение по восстановлению электроснабжения. К 21 часам был доставлен и подключен дизель-генератор 500 кВт к сетям нп. Зашеек. Было организовано выполнение бесплатных рейсов автобусов для доставки жителей нп. Зашеек в город Полярные Зори каждый час от автобусной остановки.

На территории муниципального образования г. Полярные Зори введён режим «Повышенная готовность».

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы 7-49-85.