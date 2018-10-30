Произведения на саамскую тематику теперь доступны онлайн

Центр народов Севера приглашает заинтересованных в изучении языка и самобытной культуры коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов познакомиться с онлайн версиями произведений на саамскую тематику.

Литература, а также аудиозаписи саамских сказок и диалогов на саамском языке, доступны в официальной группе Центра народов Севера в социальной сети «Вконтакте» в разделе Обсуждения / Литература https://vk.com/topic-32196299_31201364.

Также электронные версии произведений на саамскую тематику можно найти на сайте электронной библиотеки «Кольский Север» в разделе «Кольские саамы» http://kolanord.ru/index.php/kolskie-saamy.

Электронный ресурс содержит работы по изучению материальной и духовной культуры саамов, произведения на саамском и русском языках, стихи, песни и сказки, философские и художественные произведения, учебные издания, аудиоматериалы на саамском языке. Здесь можно познакомиться с редкими изданиями произведений Александры Антоновой, Аскольда Бажанова, Октябрины Вороновой и других авторов, услышать саамские песни и сказки на родном языке исполнителей.