Производители регионального значения Мурманской области могут претендовать на получение мер господдержки в виде льготного кредитования

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области продолжает квалификационный отбор производителей регионального значения для получения мер государственной поддержки в виде льготного кредитования.

Направления господдержки: инвестиционные кредиты на создание экспортно ориентированного производства в России или за рубежом, постэкспортное финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей.

Уполномоченным органом на проведение квалификационного отбора производителей регионального значения в Мурманской области является Министерство развития промышленности и предпринимательства региона.

Приём заявок на участие в отборе осуществляется до 15 июня. Документация о проведении квалификационного отбора размещена на сайте министерства.