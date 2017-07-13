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Мурманская область. Арктика13.07.17 10:05

Производительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей

Треть россиян постоянно задерживаются на работе, но производительность труда в нашей стране растет значительно ниже, чем в других странах. От среднемировых показателей наша производительность труда отстает на 27%. А опрос экспертов «Российской газетой» показал, что дело здесь не только в старом оборудовании и технологиях.

«Да, действительно, российские работники проводят на своих местах на 20-25% больше времени, чем их коллеги из Германии, Франции, Испании, Швейцарии, - подтвердил проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Сафонов. - Это данные не только Роструда, но и международных организаций. И главная причина, на мой взгляд, кроется в очень низком качестве управления. У нас почему-то принято думать, что если человек не хочет перерабатывать положенное по закону и трудовому договору время, то он лентяй и плохой работник. На самом деле всё совсем не так. Если человек задерживается на работе, то или он сам не может выстроить свой трудовой процесс, или его руководство не в состоянии этого сделать».

Ещё один серьёзный фактор, влияющий на низкую производительность труда, по мнению Александр Сафонова, это плохая логистика. «Во всем мире отказываются от услуг складов, - поясняет он. - Как, к примеру, работает концерн «Фольксваген», имеющий производства в разных странах? По принципу - детали к конвейеру. Там комплектующие делают именно к тому сроку, когда их нужно поставить на конвейер для сборки. А наши производители хранят комплектующие на складах, потом заказывают, потом сидят и курят, образно говоря, ждут, когда подвезут. А время-то идёт, и оно рабочее. И люди получают за него оплату».

Хронически низкая производительность труда опасна как с точки зрения экономического роста, так и с позиций повышения качества жизни населения, говорится в исследовании Аналитического центра. Едва ли не единственным «позитивным» последствием считается сдерживание безработицы - однако оно также чревато проблемами.

Эксперты Аналитического центра среди факторов и причин, негативно влияющих на производительность труда в России, выделяют наличие устаревших, изношенных производственных мощностей и инфраструктуры, отсталые информационные технологии. По их данным, около 80% российских предприятий не могут модернизироваться, потому что им никто не даёт на это кредиты. А государственные программы поддержки развиты крайне слабо.

«Высокая производительность труда возможна лишь при высоком уровне развития инновационных производств, - добавляет директор Центра трудовых исследований НИУ «Высшая школа экономики» Ростислав Капелюшников. - У нас инновации в зачаточном состоянии. Это слишком дорого, опасно, невыгодно. Это большой риск».

Рецепты, которые называют эксперты, в общем-то известны: снизить налоги и кредитные ставки, количество проверок, предоставлять реальные госгарантии стратегически важным предприятиям.

Комментарии

№ 113.07.17 10:43 - SafarinDнам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть насыщение, а цены особенно в России не падают! Зачем производить больше, когда надо думать о рациональном потреблении. ведь статистика показывает, что в настоящее время около 30% продуктов питания выбрасывается на помойки. современная экономика, основанная на эксплуатации, которую упаковывают в красивые слова типа "производительность труда", загонит нас в могилу!
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SafarinD
13.07.17 10:43
нам всем пытаются вдолбить, что надо выпускать продукции всё больше и с меньшими затратами. А зачем? понимаю, например, что это подходит для выпуска продуктов питания, одежды... Хотя и здесь уже есть
Комментарий к новости:Производительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
ViktoriJ
12.07.17 14:36
Такое впечатление, что наши чинуши не живут в североморске - почти каждую неделю куда-нибудь приезжают, смотрят, обещают, а изменений почти не видно
Комментарий к новости:Место встречи было выбрано не случайно
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