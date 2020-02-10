Производственная и экономическая ситуация старейшего сельскохозяйственного предприятия «Тулома» стабилизируется

За последние четыре месяца надои молока на одну корову выросли в полтора раза – с 8 до 12 литров. Добиться таких показателей удалось благодаря финансовой поддержке регионального правительства.

В октябре 2019 года постановление о выделении 7 млн рублей из областного резервного фонда подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Данная мера позволила обеспечить бесперебойное кормление животных и стабилизировать ситуацию на областном сельхозпредприятии «Тулома».

В ходе рабочей поездки в Ковдорский район глава региона посетил филиал агрокомплекса в Лейпи и пообщался с новым руководителем Светланой Доголевой. Сегодня в посёлке проживает 350 человек, предприятие обеспечивает рабочими местами 136 жителей поселка. По словам директора, поставленная ранее задача – выйти на самоокупаемость совхоза, успешно достигнута.

«Предприятие «Тулома» досталось нам в непростом положении, мы его фактически реанимировали, оказав финансовую поддержку. Результат уже есть – надои увеличились. В этом году запланированную субсидию совхоз также получит. Важно найти инвесторов, наращивать обороты и сбыт продукции, модернизировать производство, чтобы обеспечивать северян качественной продукцией от местного производителя», – отметил глава региона, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.