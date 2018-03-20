Производственный эксперимент в Молочном: энергетики нашли способ, как экономнее сжигать топливо

Производственный эксперимент подсказал энергетикам, как сэкономить на топливе без ущерба качеству услуг. В его рамках в 2016-2017 годах на котельной АО «МЭС» в пос. Молочный испытали новые форсунки типа «Фреза», благодаря которым лучше распыляется и сгорает мазут, снижается его удельный расход на выработку тепловой энергии и повышается КПД (эффективность работы) котла.

Испытание нового оборудования и устройств – это неотъемлемая часть производства, которая позволяет его оптимизировать. Каждый эксперимент индивидуален, как и индивидуальны сами котельные. Они различаются по видам топлива, уровню механизации, мощностям, которые сегодня в большинстве своем выше, чем реальный «спрос» потребителей на теплоэнергию и так далее. Задача ресурсника – подобрать для энергоисточника «свой» эффективный способ работы и адаптировать его на схожих объектах.

Форсунки - устройства, которые подают жидкое топливо в топку котла, где распыливают и распределяют его в воздушном потоке. По результатам испытания форсунок типа «Фреза» принято решение внедрить полученный опыт на котельной в поселке Ревда, учитывая также короткий срок окупаемости проекта - он составит менее года.