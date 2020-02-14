Производство 2019 года: рыбы больше, мяса меньше

По предварительным данным Мурманскстата, в Мурманской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечен рост объёма промышленного производства на 4,5 процента.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 100,8 процента. Выпуск железорудного концентрата снизился, а апатитового, наоборот, увеличился на 2,7 процента. Прирост производства ниобиевых и танталовых, кобальтовых и нефелиновых концентратов составил соответственно около 3, 17 и 21 процента.

Общий прирост на 8,5 процента в обрабатывающих производствах обеспечен в основном за счёт производства пищевых продуктов (темп роста за 2019 год по сравнению с предыдущим составил около 119 процентов), продукции металлургии (104,5 процента), работ по ремонту и монтажу машин и оборудования (125 процентов), а также по производству прочих транспортных средств и оборудования (почти 118 процентов).

Выпуск мороженых ракообразных увеличился в 1,7 раза, рыбных консервов – почти на четверть. Вместе с тем более чем на четверть снизилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, сливочного масла – на 20 процентов, кисломолочных продуктов и охлаждённого мяса – на 10, рыбных пресервов – на 8, молока – на 6 процентов.

В металлургии увеличился выпуск никелевых порошков, чешуек и штейна, сплавов на основе первичного алюминия, необработанных кобальта, рафинированной меди и никеля (темпы прироста находились в интервале от 2 до 24 процентов). Первичного алюминия произведено меньше, чем за 2018 год, на 1,3 процента.

Выработка электроэнергии снизилась, а пара и горячей воды увеличилась почти на 4 процента.