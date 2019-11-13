Производство продукции аквакультуры за 9 месяцев на Северо-Западе выросло на 54%

По предварительным данным Росрыболовства, за три квартала 2019 года производство продукции аквакультуры в Российской Федерации выросло на 35,7% относительно показателей аналогичного периода 2018 года, составив 202,8 тысячи тонн.

Самая значительная динамика прироста зафиксирована в Дальневосточном федеральном округе, где объём выращивания рыбы и морепродуктов увеличился почти в 2,7 раза – до 29,3 тыс. тонн. На 54%, до 68,5 тысячи тонн, нарастили объём производства предприятия Северо-Западного федерального округа. В тройку лидеров по темпам прироста также вошёл Южный федеральный округ.

Динамика производства во многом связана с распределением на аукционах для инвесторов новых участков под аква- и марикультуру, которое началось три года назад в России после вступления в силу закона об аквакультуре, а также благодаря мерам господдержки отрасли.

Основные объёмы производства товарной продукции приходятся на Северо-Западный федеральный округ (68,5 тысячи тонн), Южный (61,9 тысячи тонн) и Дальневосточный (29,3 тысячи тонн) федеральные округа.