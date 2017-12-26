Производство рыбной продукции в России выросло на 3,7%

Производство рыбной продукции за 11 месяцев текущего года, по предварительным данным Росстата, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,7% и превысило 3,8 млн тонн. В том числе отмечается рост выпуска свежего или охлажденного рыбного филе и прочего мяса рыб (включая фарш) – на 28,7% - до 27,3 тысячи тонн; ракообразных мороженых – на 16,7% - до 60,4 тысячи тонн; рыбы мороженой – на 4% - до 2799,4 тысячи тонн; рыбных консервов – 1,1% - до 189,9 тысячи тонн.

В то же время сократилось производство печени и молок рыб мороженых на 16,7% –до 18,6 тысячи тонн, сообщает Росрыбловство.