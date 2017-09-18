Прокуратура берётся за наведение чистоты в Арктике

Генпрокуратура России возложит на нарушителей природоохранного законодательства, допускающих сброс отходов в воды Арктики, обязанности по восстановлению популяции рыб и мелиорации арктических почв. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной газете «Известия».

По его словам, в Арктике в ближайшее время организуют мониторинг и обеспечат незамедлительную проверку информации о выбросах вредных веществ в воздух, почву и водные объекты, а также об иных нарушениях природоохранного законодательства. «В каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению на правонарушителей обязанностей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв», - сказал Куренной.

В феврале этого года сообщалось, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, запрещающий захоронения отходов в Арктической зоне РФ.