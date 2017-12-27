Прокуратура «бодается» с «КолАтомЭнергоСбыт», а энергетики «прессуют» сп. Междуречье
Ранее сообщалось, что прокуратурой Кольского района была проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства, направленного на обеспечение жителей муниципального образования сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области коммунальной услугой по отоплению и горячему водоснабжению.
В рамках проверки было установлено, что должностные лица филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» продолжают действия по введению полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной сп.Междуречье в отопительный период 2017/2018 гг.
По результатам проверки 14 ноября этого года прокурором района в порядке ст. 45 ГПК РФ в Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление с требованием запретить филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» совершать действия по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии котельной сп. Междуречье Кольского района в течение отопительного периода 2017/2018 гг. по причине задолженности МУП «Лавна» по оплате электрической энергии.
25 декабря исковые требования прокурора Кольского района удовлетворены в полном объёме, филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» запрещено совершать действия по введению полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии котельной сп. Междуречье Кольского района в течение отопительного периода 2017/2018 гг. по причине задолженности МУП «Лавна» по оплате электрической энергии.